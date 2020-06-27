Пьяный юноша катал друзей по Россельбану и врезался в бетонное ограждение (ФОТО)

Сегодня, 27 июня, около двух часов ночи на 6-м километре Кольцовского тракта ВАЗ-2114, ехавший со стороны Екатеринбурга, врезался в бетонное ограждение разделительной полосы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка, сидевшая сзади. С подозрением на травму головы и перелом носа она была доставлена в больницу. Сейчас выясняется, была ли она пристегнута ремнем безопасности.

Сотрудники ГАИ предварительно установили, что за рулем был 19-летний нигде не работающий юноша с водительским стажем один год. За это время он 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Штрафы за 11 нарушений он вовремя не заплатил. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель был пьян. Прибор показал 0,540 миллиграммов спирта на литр выдыхаемого воздуха.

Со слов молодого человека, кроме него и девушки в машине находились еще два пассажира. Компания друзей каталась по ночному городу, ехала в направлении поселка Кольцово. Во время движения водитель отвлекся и попросил пассажира, сидевшего справа, подержать руль. Товарищ руль не удержал, в результате чего машина врезалась с бетонное ограждение и перевернулась. Добавим, автомобиль принадлежал одному из друзей водителя.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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