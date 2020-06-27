В страшном ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли два человека (ФОТО)

Сегодня около 7 часов утра на 307 км автодороги Пермь – Екатеринбург при столкновении фургона «Хендай Портер» и грузовой машины «Вольво» погибли два человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, 34-летний водитель «Хендай Портер», двигаясь со стороны Перми в Екатеринбург, пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. Он врезался в дорожное ограждение с последующим столкновением с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением мужчины 1980 г. р.

В результате ДТП погибли и водитель, и пассажирка легкового автомобиля – женщина 1988 г.р., оба – жители Нижнесергинского района. На месте происшествия работает полиция, устанавливаются личности погибших, опрашиваются очевидцы. Сотрудники МЧС проводят деблокировку пострадавших. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.

Движение в районе 307 км автодороги Пермь – Екатеринбург временно затруднено.

Первоуральск, Елена Владимирова

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