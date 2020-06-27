В страшном ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли два человека (ФОТО)

Сегодня около 7 часов утра на 307 км автодороги Пермь – Екатеринбург при столкновении фургона «Хендай Портер» и грузовой машины «Вольво» погибли два человека.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, 34-летний водитель «Хендай Портер», двигаясь со стороны Перми в Екатеринбург, пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. Он врезался в дорожное ограждение с последующим столкновением с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением мужчины 1980 г. р.
В результате ДТП погибли и водитель, и пассажирка легкового автомобиля – женщина 1988 г.р., оба – жители Нижнесергинского района. На месте происшествия работает полиция, устанавливаются личности погибших, опрашиваются очевидцы. Сотрудники МЧС проводят деблокировку пострадавших. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.
Движение в районе 307 км автодороги Пермь – Екатеринбург временно затруднено.
Первоуральск, Елена Владимирова
Первоуральск. Другие новости 27.06.20
В первый день плебисцита на дому проголосовали более 22 тысяч человек. / Пьяный юноша катал друзей по Россельбану и врезался в бетонное ограждение (ФОТО). / На Урале коронавирус обнаружили у председателя участковой избирательной комиссии. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube