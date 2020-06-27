За последние сутки заражение Covid-19 подтвердилось у 216 свердловчан

За последние сутки в Свердловской области заражение коронавирусом подтверждено у 216 человек (вчера – у 193), сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе зарегистрировано 12 093 случаев заражения.

Всего со времени начала пандемии вирус унес жизни уже 90 человек – за последние сутки скончались еще пять. Выздоровели 223 человека.

В региональном штабе добавляют, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+113), Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского городских округов, Верхней Пышмы, Пышминского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ивделя, Ирбита, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Режа, Серова, Туринского и Шалинского городских округов.

Состояние 136 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 608. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.20

В страшном ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли два человека (ФОТО). / В первый день плебисцита на дому проголосовали более 22 тысяч человек. / Пьяный юноша катал друзей по Россельбану и врезался в бетонное ограждение (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»