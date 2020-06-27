На Урал снова идут грозы, сильные дожди и град

Спасатели вновь предупреждают жителей Свердловской области о приближении гроз, сильных дождей, града. Стихия может накрыть отдельные районы региона уже сегодня, опасность сохранится и завтра, 28 июня.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уралгидрометцентре, в регионе объявлено метеорологическое предупреждение.

В пресс-службе ГУ МЧС напоминают, что во время грозы надо закрыть все окна и двери, отключить электроприборы, не пользоваться мобильными телефонами. Находясь в помещении при граде нужно держаться как можно дальше от окон. Если град застал вас на улице, необходимо выбрать укрытие, если это невозможно, защитить голову от ударов градин сумкой или одеждой. Прятаться под деревьями нельзя – в них может попасть молния, или же их сломает ветром.

О необходимости оказания помощи МЧС просит жителей сообщать в службу «101» или звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Напомним, шторм 25 мая в Свердловской области унес жизни четырех человек. Двое мужчин и женщина погибли в результате падения на них сорванных ветром элементов зданий и деревьев. Еще одной жертвой стал молодой крановщик, работодатели которого не остановили кран, несмотря на штормовое предупреждение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.20

Начало плебисцита, недоступная скорая помощь и парад Победы: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / За последние сутки заражение Covid-19 подтвердилось у 216 свердловчан. / В страшном ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли два человека (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»