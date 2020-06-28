Пенсионерка отдала лжецелителям почти миллион, чтобы вылечить сына от облысения

У пенсионерки с Уралмаша мошенники выманили 923 тысячи рублей, обещая вылечить ее 32-летнего сына от облысения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, в апреле 63-летняя женщина, которая уже давно и безуспешно пыталась вылечить своего сына, увидела по телевизору программу о целительнице Варваре Хорс. В программе были указаны телефоны, по которым можно обращаться людям, нуждающимся в исцелении от болезней. Пенсионерка связалась с Варварой Хорс и сообщила о заболевании сына. Собеседница согласилась помочь и провести лечение на расстоянии. При этом целительница предупредила, что на проведение необходимых обрядов и специальную атрибутику понадобятся деньги. Однако о цене умолчала.

Затем с пенсионеркой связывались люди, которые представлялись помощниками Варвары Хорс. Они требовали перевести на указанные ими счета определенные суммы денег. Деньги, с их слов, были нужны то для заказа неких молитв в церквях, то на покрывала для проведения обрядов, то на аренду какой-то магической книги. Своим родным женщина ничего не рассказывала. Когда у нее закончились собственные средства (она потратила 700 тысяч из своих сбережений), ее вынудили взять кредит. Звонившие убеждали жертву, что останавливаться нельзя, иначе это может повредить здоровью ее сына. В период с апреля по июнь пенсионерка участвовала в проведении сеансов по телефону, во время которых неизвестные вместе с ней читали молитвы, жгли свечи и выполняли другие ритуалы. Когда женщина жаловалась, что у нее не хватает средств, собеседники убеждали ее, что найти деньги ей поможет бог.

Поняв, что ее обманывают, пострадавшая обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными не переводить и не передавать свои деньги незнакомцам ни под каким предлогом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 28.06.20

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