Восстановлению экспорта из Свердловской области помешает зарубежный протекционизм

Объем экспорта Свердловской области за апрель и май этого года в денежном выражении упал на 28% по сравнению с прошлым годом. Эксперты ожидают, что в июне и июле будут аналогичные показатели, а выход из этого кризиса затянется, в том числе потому что другие государства будут нацелены на развитие собственного импортозамещения.

«Выход из этого кризиса будет дольше, чем из предыдущих. И это связано не только с восстановлением мировой экономики. Наши стратегические страны-партнеры говорят о том, что они будут вкладывать госсредства, чтобы запустить программу импортозамещения, как мы делали несколько лет назад. Во многих странах будет запущен мощнейший процесс импортозамещения. То, что раньше поставляли мы, страны начнут производить сами с помощью своих мер господдержки. Экспорт будет уменьшаться, и серьезно, и на достаточно длительный период», – считает президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Его поддержал руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов, эксперт отметил, что отечественным компаниям экспорт всегда будет интересен, но сложности будут: они связаны как с импортозамещением в других странах, так и с возможными санитарно-эпидемиологическими ограничениями.

Беседин выразил надежду, что государство включит механизм поддержки экспортеров, а курс валюты будет благоприятным для экспортеров. «Я бы ставил на два года. Не быстрее, чем через два года, мы не выйдем на привычный объем экспорта», – оценил Андрей Беседин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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