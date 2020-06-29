За месяц число пациентов с коронавирусом на ИВЛ на Урале выросло в 3 раза

В Свердловской области продолжает расти число пациентов с подтвержденным коронавирусом, чье состояние врачи оценивают как тяжелое. По данным оперштаба региона, сегодня таких 150 человек, из них 114 в реанимации, 53 не дышат самостоятельно, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. «Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 685», – уточнили в оперштабе.

Отметим, что еще месяц назад, 29 мая, в тяжелом состоянии находились 65 человек, из них 18 – на ИВЛ. В состоянии средней тяжести находились 249 человек.

Еще месяцем ранее, 29 апреля, 23 госпитализированных с коронавирусом пациента расценивались как «тяжелые».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.06.20

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