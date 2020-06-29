В телеграме есть бот, который показывает, сколько вокруг вас заболевших коронавирусом

Жители Екатеринбурга могут воспользоваться ботом в телеграме, который показывает, сколько случаев коронавируса зарегистрировано в окрестных домах. Он указывает десять ближайших адресов, а также данные о количестве заболевших в радиусе 10 километров.

Бот ekb_covid_bot просит от пользователя ввести адрес места проживания или нахождения, а затем выдает всю информацию. Сведения поступают от Роспотребнадзора. Указывается и актуальность данных. Например, сегодня бот выдает информацию, основываясь на статистике санитарного ведомства от 27 июня.

Екатеринбург, Елена Сычева

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