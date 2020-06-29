В Екатеринбурге за четыре дня плебисцита явка составила 18%

В Свердловской области явка за четыре дня голосования по изменениям в Конституции РФ составила 25,52%. Всего избирательные участки посетили 850 017 человек.

Лидером по явке стал ЗАТО Свободный, где проголосовали 56,19% жителей, обладающих избирательным правом. Самый низкий показатель явки остается в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга – там к вечеру воскресенья проголосовало всего лишь 16,21%. В целом по уральской столице явка составила 18%.

За три дня до окончания плебисцита в России проголосовали 40,4 миллиона избирателей, или 37,2%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.06.20

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