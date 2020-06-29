Куйвашев снова продлил ограничения в Свердловской области – опять на неделю

В Свердловской области еще на неделю – до 6 июля – продлены ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом говорится в указе губернатора Евгения Куйвашева.

Напомним, в регионе могут работать магазины до 800 квадратных метров с отдельным входом, автошколы и библиотеки – им разрешили открыться с прошлой пятницы. Также поправки в указ Куйвашева позволили открываться детским летним лагерям.

Ранее было разрешено работать заведениям бьюти-сферы и фитнес-центрам в режиме индивидуальных занятий, а также стало можно продавать алкоголь в обычное время – с 08:00 до 23:00.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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