На свердловские трассы вернулось 67% междугородних автобусов

После отмены ряда ограничительных мер по коронавирусу на дорогах Свердловской области стало расти число междугородних автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного минтранса, к концу июня число пассажиров на пригородных и междугородних автобусных маршрутах увеличилось до 60% от прежнего объема, а число рейсов – почти до 70%. Ежедневно в области выполняется 2061 автобусный рейс, что составляет 67% от первоначального количества.

До пандемии автобусы курсировали по 630 региональным маршрутам, выполняя около 3000 рейсов в сутки (2 тысячи на пригородных маршрутах, тысячу на междугородних). После того как президент России объявил нерабочие дни, а губернатор Евгений Куйвашев ввел в Свердловской области режим повышенной готовности, многие перешли на дистанционную систему работы или режим самоизоляции. В результате этого пассажиропоток существенно сократился. По данным министерства, в апреле 2020 года объем перевозок снизился почти вдвое, до 1 459 рейсов в день (47,7% от прежнего объема). Ежедневно междугородними автобусами по всей области пользовались чуть более 18 тысяч человек (26,5% от прежнего объема).

Постепенное снятие ограничений и активный садоводческий сезон существенно повысили востребованность пригородных и междугородних автобусных маршрутов. Так, по данным за июнь, ежедневно пригородными автобусами пользуются до 41 тысячи человек, а число рейсов превысило 2 тысячи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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