На Урале снимут комедию с участием «Уральских пельменей», Михаила Боярского и Николая Дроздова

В августе на Урале начнется съемка семейной комедии под рабочим названием «День отца», в которой примут участие звезды «Трех мушкетеров» – Михаил Боярский и Валентин Смирнитский, а также актеры «Уральских пельменей» – Андрей Рожков и Вячеслав Мясников и эксперт по «миру животных» Николай Дроздов.

Об этом «Новому Дню» сообщили в «Лиге друзей Екатеринбурга», которая недавно организовала вебинар актеров и продюсеров фильма Александра Златопольского и Натальи Цветковой. По словам Александра Златопольского, зрители увидят фильм о конфликте отцов и детей, однако в киноленте людям разных поколений удается наладить контакт и найти взаимопонимание.

Как отметила, говоря о новом проекте, Наталья Цветкова, главная задача – привлечь внимание к родному Екатеринбургу. Именно поэтому создатели картины выбрали местом действия столицу Урала.

Александр Златопольский стал продюсером, перестав ждать, когда с ним свяжутся после очередного кастинга. Такой активной позиции он ждет от всех своих будущих соратников по фильму «День отца». Впереди кастинг на роли второго плана, артист советует не упускать свой шанс. «Мы открыты для всех, кто любит Екатеринбург. Пишите нам в соцсетях, рассказывайте о своих мечтах и планах, о том, кем вы хотите стать в мире кино», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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