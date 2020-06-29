Клиенты «Газпромбанка» жалуются на сбой – им приписывают просрочки по оплаченным кредитам

Клиенты «Газпромбанка» в Екатеринбурге рассказали о неком программном сбое у коммерческой организации – добросовестным заемщикам звонят из коммерческой организации и просят явиться в офис, поскольку за ними якобы числится задолженность по очередному платежу. «У меня ипотека в «Газпромбанке». За все время не было ни одной просрочки, плачу всегда вовремя. Сегодня позвонили и сказали, что образовалась задолженность, пришлось идти разбираться в офис», – сообщил «Новому Дню» екатеринбуржец Антон.

В офисе коммерческого учреждения оказалось, что он не единственный, кто столкнулся с проблемой. Работники «Газпромбанка» сообщили, что произошел некий сбой в программном обеспечении, причем, по всей видимости, у многих клиентов. «В банке приняли быстро, посмотрели у себя, что никакой просрочки у меня нет. При этом увидели, что мне действительно начислены пени. Я написал заявление с просьбой отменить штрафы и разобраться, в чем проблема, а также удалить данные о просрочке из кредитной истории», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.06.20

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