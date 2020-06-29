Явка в отдаленных территориях Свердловской области составила меньше 50%

Свердловский избирком огласил итоговую явку на досрочном голосовании по поправкам, вносимым в Конституцию РФ, в труднодоступных и отдаленных территориях региона. В плебисците приняли участие 47,99% жителей, обладающих избирательным правом. Опрос проходил с 15 по 28 июня.

По данным комиссии, всего проголосовали 2 415 человек в 149 населенных пунктах 17 муниципальных образований. До отдаленных деревень члены УИК добирались на вездеходах и катерах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.06.20

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