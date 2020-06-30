Коммунальщиков заставят фотографировать место аварии, прежде чем проводить раскопки

Депутаты заксо вводят штрафы для предприятий, которые перед началом устранения последствий аварий на подземных сетях не фиксируют состояние окружающей местности и благоустройства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цель принятия нового закона объяснил депутат Владимир Никитин. По его словам, все понимают, что последствия коммунальных ЧП на подземных сетях необходимо устранять быстро. Но не менее важно, чтобы после раскопок все элементы благоустройства были восстановлены. Если есть фото- и видеосъемки места аварии до начала работ, сделать это проще, так же, как и привлечь к ответу тех, кто восстановлением не озаботился.

После вступления закона в силу ремонтников, которые в срок не направили в органы МСУ акты обследования зоны проведения работ, ждет штраф. Физические лица заплатят от одной тысячи до пяти тысяч рублей; должностные лица – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; юридические лица – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Законопроект уже принят в первом чтении, второе и третье чтение состоится сегодня же.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.20

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