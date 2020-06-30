Больше половины заболевших коронавирусом уральцев уже выздоровели

На Урале 53% от всех заболевших коронавирусом выздоровели, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего излечились 20 277 человек во всех регионах УрФО. Среднероссийский показатель выше – 64%.

Больше всего вылечившихся в Тюменской области – там поправились 59% от всех заболевших в регионе. На втором месте Свердловская область с 58% выздоровевших. На третьем – Курганская, там вылечились 54% зараженных коронавирусом.

В Челябинской области процент выздоровевших составляет 51%, в ХМАО и ЯНАО 50% и 45% соответственно.

«Самый маленький процент выздоровевших в России – в Тыве, 26%. Также низкие показатели в Новгородской (28%), Псковской (36%), Иркутской областях (37%), в Ненецком автономном округе (37%) и Республике Карелия (40%). Самый большой процент выздоровевших – в Республике Марий Эл (95%), Пензенской области (94%), Ленинградской области (94%) и Чукотском АО (93%)», – сообщили «Новому Дню» в ИЦК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.20

В минобразования рассказали, где откроют лагеря, в списке – Нижняя Тура, Карпинск, Рефтинский. / В Екатеринбурге за пять дней проголосовали 23,5% избирателей. / Оперштаб: в сводки предыдущих дней попадали не все выявленные случаи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»