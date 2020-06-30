Во дворе на Уралмаше полдня лежит труп (ВИДЕО)

Сегодня утром на Уралмаше было найдено тело мужчины. Об этом в паблике «Инцидент Екатеринбург» сообщил один из подписчиков.

Во дворе дома лежит труп

Труп был обнаружен во дворе возле дома № 4 на улице Калинина. На теле и голове мужчины видны синяки и следы крови. Местные рассказали «Новому Дню», что мужчину нашли еще утром. К месту инцидента приехали правоохранители, однако ближе к полудню они уехали, оставив труп. Примерно в час дня на место прибыл представитель ритуальной службы. Он сообщил, что умершего должны забрать через полтора часа.

РИА «Новый День» обратилось в следственный комитет по Свердловской области за комментарием. На момент публикации ответа не последовало.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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