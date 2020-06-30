В Екатеринбурге будут судить мужчину, выбросившего из окна свою собаку

В мировой суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении 40-летнего екатеринбуржца, который выбросил из окна свою собаку, отчего животное погибло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД города, 27 февраля этого года в полицию позвонили жители дома № 12 по ул. Яскина, которые рассказали, что мужчина выбросил из окна своей квартиры на 10 этаже собаку породы стаффордширский терьер. Пес упал на тротуар и от полученных травм скончался. Прибывшие на место полицейские установили владельца животного.

В ходе дознания было установлено, что стаффорд у мужчины жил уже 13 лет. Семьи у хозяина животного не было. Мужчина заявил, что пес по кличке Роки в последнее время стал агрессивным и в этот день снова напал на него, тогда он схватил пса за ошейник и выбросил в открытое окно. Однако каких-либо телесных повреждений у обвиняемого обнаружено не было. Опрошенные жильцы дома также не отмечали в поведении собаки агрессии. Теперь хозяина будут судить по ч. 1 ст. 245 УК Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Ему грозит судебный штраф.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.06.20

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