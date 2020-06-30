В Академическом рассказали, как изменился спрос на недвижимость за время пандемии

В Академическом, который скоро станет новым районом Екатеринбурга, рассказали, как изменился спрос на недвижимость за время пандемии. В АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» отмечают, что на начальном этапе введения эпидограничений востребованы были недорогие квартиры небольшой площади в высокой стадии готовности – их покупали, чтобы вложить средства и оперативно решить жилищный вопрос. Теперь же екатеринбуржцы не только вкладываются в первое жилье, но и улучшают жилищные условия, а для этого используют средства льготной ипотеки.

«Более 90% покупателей, которые сейчас приобретают квартиры в ипотеку, используют программу господдержки или семейную ипотеку. Так, например, для покупки квартир в Академическом доступна льготная ипотека с господдержкой со ставкой от 5,85%, первоначальный взнос начинается от 10%, и семейная ипотека от 4,5%", – отметили в «РСГ-Академическое». Застройщик предлагает широкий выбор вариантов жилья: не только 1-2-3-комнатные квартиры, но и двухуровневые квартиры с отдельным входом с улицы и квартиры с меблированными кухнями немецкого производства, которые недавно вышли в продажу. Двухуровневые квартиры тоже можно покупать, используя льготную ипотеку.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.20

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