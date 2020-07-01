Сводка по коронавирусу: сразу шесть смертей за сутки и 256 заболевших

В Свердловской области практически не снижается число заболевших за сутки, у кого подтвержден коронавирус. Как сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19 в России, в регионе зарегистрированы 256 новых случаев заражения (вчера – 256). Свердловская область находится на пятой строчке по числу заболевших за сутки. С момента распространения инфекции в регионе заразились 13048 человека.

Список жертв коронавируса на Среднем Урале пополнился сразу шестью жителями региона, всего Covid-19 унес жизни 101 человек.

За сутки также выздоровели 155 человек, всего врачам удалось вылечить более 7500 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.20

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