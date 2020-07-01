Избирком: явка в Екатеринбурге около 33%, в области – 42,3%

В Свердловской области сегодня утром открылись 2532 избирательных участка. Явка на 12:00 в регионе составила 42,31%. Проголосовали 1 412 621 человек.

«Максимальный показатель по явке Пелым – 75,89%, минимальный – Чкаловский район Екатеринбурга 31,65%. В Екатеринбурге порядка 33% в целом», – сказал председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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