В Верхней Пышме машины сбили четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку

Накануне вечером в Верхней Пышме произошло два ДТП, в которых пострадали дети. Первое произошло около 17:00 на улице Красноармейской. Водитель Opel Antara надела на четырехлетнего мальчика, который внезапно выбежал про езжу часть из-за припаркованных машин. У ребенка серьезные травмы, он находится в тяжелом состоянии. «Законные представители пояснили, что ребенок гулял со своими братьями и сестрами 9 и 8 лет с разрешения родителей. Дети пошли гулять на площадку в соседний двор, расположенный через дорогу, после прогулки возвращались домой. По данному маршруту в нарушение ПДД ходят регулярно, родители детей об этом знают и считают, что в данном месте можно переходить проезжую часть», – рассказали в пресс-службе облГАИ.

Вторая авария случилась около 20:00 в районе поселка Красного. Водитель Opel Zafira на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении пятилетней велосипедистке, которая двигалась навстречу в прямом направлении. У девочки врачи диагностировали компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, ушибы, множественные ссадины и гематомы тела. «Несовершеннолетняя находилась на дороге без сопровождения взрослых, самостоятельно каталась на велосипеде по территории сада с разрешения бабушки. Средства защиты при управлении велосипедом ребенком не использовались. Сотрудниками полиции проведены замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы ДТП, окончательные причины ДТП будут установлены в ходе дознания», – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В обоих случаях усматривается родителям грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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