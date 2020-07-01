Вместо улучшения погоды – штормовое предупреждение

МЧС выпустило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в Свердловской области. По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидаются очень сильные осадки. Людей просят не выходить на улицу без необходимости.

«В период обильных осадков без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта. Окна и форточки в домах и квартирах, на балконах лучше закрыть. Владельцам частных домов и садовых участков следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, закрепить слабо укрепленные конструкции на своих придомовых участках. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автодороги и при нахождении вблизи них», – советуют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Автомобилистов просят быть особенно осторожными, поскольку маневры на мокрой дороге становятся более опасными. О происшествиях и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Новаый День, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 01.07.20

В Екатеринбурге открылись летние веранды ресторанов (ФОТО). / В Верхней Пышме машины сбили четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. / В избиркоме рассказали об итогах тестирования на Covid-19 среди членов УИК. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»