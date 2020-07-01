Матч «Оренбург» – «Урал» отменен из-за коронавируса

Выездной матч ФК «Урал» с «Оренбургом» сегодня не состоится. Команда соперника прислала официальное письмо о невозможности проведения игры. «Уралу» будет присуждена техническая победа со счетом 3:0.

Отметим, что по данным РПЛ, в составе «Оренбурга» коронавирусом заболели десять человек – футболисты и персонал. В пресс-службе «Урала» сообщили, что новость об отмене матча застала команду в аэропорту Кольцово перед вылетом. «Оба клуба и Российская Премьер-Лига до последнего предпринимали попытки организовать матч. «Урал» желает коллегам из «Оренбурга» здоровья, и успешного выхода из той тяжелой ситуации, в которую попал оренбургский клуб из-за пандемии коронавируса», – говорится в сообщении екатеринбургского клуба.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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