Явка в Екатеринбурге к 18.00 составила 42,32%

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов на брифинге огласил данные по явке на 18.00. За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В лидерах по прежнему остаются северные территории – Волчанск (81,62%) и Пелым (78,65%).

В Екатеринбурге явка составила 42,32%. Это один из самых низких показателей по Свердловской области, но Русинов отметил, что к вечеру екатеринбуржцы начали голосовать более активно.

По словам главы облизбиркома, на данный момент не зарегистрировано нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования по поправкам, вносимым в Конституцию РФ. Но при этом увеличилось количество обращений на горячую линию избиркома. В основном, люди интересуются, где они могут проголосовать за несколько часов до окончания плебисцита.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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