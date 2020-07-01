В Свердловской области проголосовали свыше 700 «коронавирусных» пациентов

В Свердловской области в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 742 пациента, которые сейчас находятся на лечении в ковидариях. Процедура проходила в 14 медицинских учреждениях региона. Это данные на 15.00, сообщил на брифинге председатель региональной избирательной комиссии Владимир Русинов. Сейчас завершается голосование в еще двух больницах, переоборудованных для лечения коронавируса.

Также, по словам Русинова, члены УИК проводили надомное бесконтактное голосование для тех пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. «Мы выходили на дом в усиленном медицинском обеспечении. Были дополнительные халаты, усиленные защитные экраны, маски. Эти граждане проголосовали также, как и другие жители Свердловской области», – сообщил глава облизбиркома.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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