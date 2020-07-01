В Свердловской области закрылись участки. Начинается подсчет голосов

В Свердловской области завершилось голосование по поправкам, вносимым в Конституцию РФ. Более 2,5 тысяч избирательных участков закрылись в 20.00. Начинается подсчет голосов.

Напомним, голосование продолжалось в течение недели – с 25 июня по 1 июля. После каждого дня «досрочного» голосования бюллетени складывались в специальные сейф-пакеты и опечатывались. Сейчас участковые комиссии приступают к погашению неиспользованных бюллетеней. Затем будет вскрытие сейф-пакетов и переносных ящиков для голосования, затем подсчет сегодняшних бюллетеней.

Данные по финальной явке станут известны в 21.00. Первые результаты голосования появятся ближе к полуночи. Окончательные итоги конституционного плебисцита председатель областного избиркома Владимир Русинов огласит завтра в 10 часов утра на пресс-конференции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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