Предварительные итоги голосования на Среднем Урале: более 66 % «за»

Стали известны первые официальные данные об итогах голосования в Свердловской области. Согласно сервису ГАС «Выборы», к этому моменту 66,62% «за», 32,35% «против».

Большое число противников поправок обнаружилось на севере региона. В Ивделе 44,25 % избирателей проголосовали против, в Пелыме, который отличился высокой явкой, против проголосовали почти 43%.

В Екатеринбурге во всех районах проголосовали против около трети пришедших на участки. Самый высокий протестный результат пока в Кировском районе – более 38% против, самый низкий в Чкаловском – около 28%.

В среднем по России за поправки проголосовали 72,11% избирателей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.20

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