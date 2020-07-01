Предварительные итоги голосования на Среднем Урале: более 66 % «за»

Стали известны первые официальные данные об итогах голосования в Свердловской области. Согласно сервису ГАС «Выборы», к этому моменту 66,62% «за», 32,35% «против».
Большое число противников поправок обнаружилось на севере региона. В Ивделе 44,25 % избирателей проголосовали против, в Пелыме, который отличился высокой явкой, против проголосовали почти 43%.
В Екатеринбурге во всех районах проголосовали против около трети пришедших на участки. Самый высокий протестный результат пока в Кировском районе – более 38% против, самый низкий в Чкаловском – около 28%.
В среднем по России за поправки проголосовали 72,11% избирателей.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 01.07.20
В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей. / Предварительные итоги голосования по поправкам: Свердловская область «за». / В Свердловской области закрылись участки. Начинается подсчет голосов. Читать дальше
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