Предварительные данные: в Екатеринбурге избиратели на 4 участках не одобрили поправки

В Екатеринбурге к этому моменту известно о нескольких избирательных участках, на которых большее число людей проголосовали против поправок, вносимых в Конституцию РФ.

По данным сервиса ГАС «Выборы», в Железнодорожном районе более 60 % избирателей, прикрепленных к УИК №620, выбрали такой вариант. В Кировском районе против проголосовали чуть более половины на участке №1426. В Ленинском районе почти 57 % избирателей на участке №1540 не одобрили поправки, и в этом же районе на избирательном участке №1538 мнения разделились поровну.

Отметим, это предварительные итоги, число подсчитанных на этих участках голосов варьируется от нескольких десятков до полутора тысяч. В целом по Екатеринбургу против поправок высказались около трети избирателей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.20

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