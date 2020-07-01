В Свердловской области за поправки проголосовали 2/3 избирателей

В Свердловской области за поправки проголосовали 66,48% избирателей, против – 32,44%. В Екатеринбурге поправки одобрили также около трети избирателей, в зависимости от района процент от 62 до 66. Лидером по протестному голосованию стал Пелым – почти 43% против. Самое большое одобрение высказали жители Волчанского района, только около 10 % против поправок к Конституции.

Отметим, последние данные по региону – на основании подсчета 1,2 млн бюллетеней. Итоговая явка по области не озвучивалась, но с учетом общего числа избирателей такие цифры близки к стопроцентному подсчету. «Новый День» уточняет этот вопрос в избиркоме области. Там пообещали опубликовать всю информацию в течение получаса.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.20

Предварительные данные: в Екатеринбурге избиратели на 4 участках не одобрили поправки. / Предварительные итоги голосования на Среднем Урале: более 66 % «за». / В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей. Читать дальше

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