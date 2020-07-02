Уралец зарезал собутыльника за хвастовство

В Верхней Салде осудили за убийство 52-летнего местного жителя. Он проведет в колонии строгого режима 9 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, в начале августа 2019 года подсудимый выпивал с несколькими знакомыми в квартире на улице Энгельса в Верхней Салде. Внезапно у него возник конфликт с одним из собутыльников 1973 г. р. Мужчине не понравилось, что знакомый чрезмерно хвалился, называл себя «блатным» и «смотрящим». В ходе возникшей ссоры подсудимый схватил нож и воткнул оппоненту в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Верхняя Салда, Евгения Вирачева

Верхняя Салда. Другие новости 02.07.20

Мэра Верхней Салды уговорили не уходить в отставку. / Председатель ИКСО объяснил «плавающее» число избирателей на участках. / За семь 12-часовых рабочих дней члены УИК получат меньше 15 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»