Главный таможенник Урала уехал в Москву

Начальник Уральского таможенного управления генерал-лейтенант таможенной службы Максим Чмора перешел на службу в центральный аппарат ФТС России. Он возглавил одно из профильных подразделений службы – Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе УТУ.

Максим Чмора занял пост начальника Уральского таможенного управления в октябре 2017 года. Под его руководством была проведена реорганизация таможенных органов региона. Последние полтора года таможни Урала получают высокую оценку деятельности со стороны руководства Федеральной таможенной службы, говорится в официальном сообщении УТУ.

Исполнять обязанности до назначения нового руководителя будет первый заместитель начальника управления Алексей Фролов.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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