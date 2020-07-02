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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Четверг, 2 июля 2020, 10:46 мск

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Сводка по коронавирусу: снова шесть смертей и сотни заболевших

В Свердловской области не практически не снижается число новых подтвержденных случаев коронавируса. Как сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19 в России, в регионе зарегистрированы 224 случая заражения за последние 24 часа. Свердловская область находится на седьмом месте в России по числу заболевших за сутки. С момента распространения инфекции в регионе заразились 13272 человека.

За последние сутки на Среднем Урале умерли от коронавируса еще шесть человек, как и накануне. Всего Covid-19 унес жизни 107 человек в Свердловской области. За сутки также выздоровели 123 человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Инфографика, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,