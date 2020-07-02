В Екатеринбурге проходит награждение победителей Императорского бала

В Екатеринбурге началось награждение победителей Императорского бала – 2020. Лучшие выпускники школ, лицеев и гимназий региона, прошедшие предварительный отбор, получат золотую медаль «Преуспевающему» и удостоверение за подписью митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Кроме того, традиционный партнер проекта, Фонд святой Екатерины, вручит выпускникам специальный приз – сертификат в один из книжных магазинов города.

Вручение медалей и призов будет проходить в культурно-просветительском центре «Царский» в течение трех недель. За это время все победители, большая часть которых живут и учатся в области, смогут выбрать свободное время и приехать в уральскую столицу.

В нынешнем году, в связи с пандемией коронавируса, Императорский бал проходит в особом режиме, рассказали «Новому Дню» в Фонде святой Екатерины. Не было традиционных экскурсий, бесед, тренингов, творческих встреч, дискуссий, мастер-классов, лекций, занятий по хореографии и пр. Тем не менее отбор лучших из лучших на основе рассказов о себе и эссе на культурно-исторические темы, проводился со всей тщательностью.

«Очень хочется, чтобы вы шли своим твердым шагом, своим путем для утверждения правильной жизни в нашей Родине, любили ее, потому что любовь к Родине – это залог нашего чистого, мирного и благодатного будущего», – говорится в обращении Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла к участникам бала.

«Наш фонд традиционно поддерживает Императорский бал и для нас очень важно, что каждый год мы видим, что количество ребят, интересующихся историей родной страны, историей последнего российского императора растет. Все участники бала написали блестящие работы, которые свидетельствуют о том, что проект собирает самых способных, самых активных, самых любознательных юношей и девушек с активной жененной позицией и стремлением добиваться поставленных задач», – отметила заместитель директора фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Стоит отметить, что в этом году многие участники выразили желание стать врачами. «Примерно две три победителей Императорского бала поступают в медицинские вузы. И у них, как правило, очень сильные сочинения. Вообще, работы в этом году очень сильные, очень достойные, трудно было выбирать из них лучшие. Хочу поблагодарить ребят, которые понимали, что из-за коронавируса Императорского бала, скорей всего, не будет в привычном формате, но все же надеялись на лучшее и приняли участие в проекте», – рассказала руководитель проекта «Императорский бал», руководитель культурных программ Екатеринбургской епархии Елена Хоменко.

Напомним, бал в честь дня рождения государя Николая II является традиционным ежегодным событием и обычно проводится Екатеринбургской епархией по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла совместно с администрацией губернатора Свердловской области при поддержке регионального министерства образования и молодежной политики, в мае, ко дню рождению императора Николая Александровича.

В 2020 году проект завершается без торжественного бала и ограничится вручением медалей и призов.

Добавим, что медали «Преуспевающему» созданы по образцу юбилейных золотых и серебряных медалей 1913 года, которые были утверждены Николаем II в честь 300-летия царствования дома Романовых для выпускников гимназий. До этого в России награды за успехи в учебе выпускались для учеников мужских гимназий по велению императора Николая I, а для гимназисток – отличниц по решению Александра II.

Екатеринбург, Елена Васильева

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