Свердловская глубинка голосует против поправок к Конституции: новый тренд или случайность

Результаты голосования по изменению Конституции РФ в Свердловской области в целом не стали неожиданными, но задали новый тренд на следующий избирательный цикл. Небольшие поселки, которые обычно поддерживали власть, начали голосовать «против».

Напомним, явка на Среднем Урале составила 51,55%. «Да» поправкам сказали 65,99% свердловчан, «нет» – 32,94%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней. Самый высокий процент протестного голосования отмечается в закрытом поселке Свободный, где располагается ракетная дивизия (население ЗАТО – 9,5 тысячи человек). Там против поправок высказались 46,52% избирателей. На втором месте оказался поселок Пелым с населением три тысячи человек – против высказались 42,91% избирателей. Замыкает тройку поселок Уральский с населением 2,4 тысячи человек – против поправок проголосовали 42,19% пришедших на участки. К слову, на территории поселка тоже располагается воинская часть.

На этом сюрпризы заканчиваются. Екатеринбург и Нижний Тагил показали явку чуть выше 45% – это ниже ожидаемых 50%, но провалом назвать нельзя. При этом каждый третий проголосовавший в крупных городах высказался против поправок, вносимых в Конституцию РФ. В сравнении с другими регионами Уральского федерального округа Свердловская область оказалась ниже всех в рейтинге и по показателям явки, и по проценту поддержки поправок.

«Свердловская область традиционно показывает свою, как я называю, инаковость. У нас сложилась своеобразная политическая культура, более либеральная, где есть критический настрой к провластным инициативам. Поэтому в результатах голосования я не вижу ничего удивительного. Не думаю, что дело дойдет до каких-то кадровых перестановок и отставок. У вышестоящих инстанций есть другой механизм – экономический. Те территории, которые плохо проголосовали, наказывают рублем. Такой механизм действует как на уровне области, так и на федеральном уровне. Поэтому регионы включаются в негласное соревнование. Кроме того, ответственность за результаты общероссийских электоральных процедур перед Кремлем всегда несут лично губернаторы», – отмечает политолог Сергей Мошкин.

По его мнению, протестные голосования в таких поселках как Пелым или Свободный не способны поменять общую картину и делать по ним далеко идущих выводов не стоит. «В таких поселках количество избирателей – это копеечки. Нужно смотреть более масштабно. Да, сейчас материальное положение людей ухудшилось, а пандемия коронавируса только усугубила ситуацию. Это порождает агрессию по отношению к любым провластным инициативам. В поселках возможны и какие-то местные истории, недостаточно авторитетное руководство. Но в целом по России картина более традиционная: не самые успешные территории, вроде Северного Кавказа или республики Тыва, дают высокий процент поддержки власти, а в крупных городах – критический настрой. В этом плане с президентских выборов 2018 года мало что изменилось.

Но сами результаты голосования по Конституции должны стать тревожными для Путина. Если посмотреть по явке и распределению голосов, то видно, что 50% взрослого населения страны не поддержали президента (45% проигнорировали голосование, а из пришедших 21% высказались против поправок в Конституцию РФ – прим. ред.). Это означает, что общество расколото, появились признаки недоверия к власти», – заключил собеседник агентства.

Политолог Михаил Коробельников считает, что явка в Екатеринбурге была непривычно высокой, даже с учетом растянутого на неделю голосования. Но результаты можно назвать ожидаемыми, так как была активная информационная кампания в последний месяц. «Хотя не все так однозначно. Я вижу очень неровное голосование. Это означает, что в обществе растет запрос на обновление. Меняется менталитет, выросло новое поколение, у которого нет стереотипов советского мышления. Повысилась активность протестного электората. Впервые за последние 15 лет у людей появилась возможность проголосовать против (ответ «нет» в бюллетене – прим. ред.). Где-то это сработало именно так. Результаты этого голосования – это повод для власти задуматься, правильно ли она выстраивает стратегию социально-экономического развития», – считает собеседник агентства.

По словам Коробельникова, события этого года – пандемия коронавируса и экономический кризис – неизменно отразятся на следующем избирательном цикле, который начнется с думской кампании в 2021 году и закончится президентскими выборами в 2024 году. Уже в следующем году следует ждать отработки на местном уровне новых избирательных технологий. Власти будет важно получить лояльное депутатское большинство.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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