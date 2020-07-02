В Кольцово снова заработали кафе и рестораны

В аэропорту Кольцово после нескольких месяцев вынужденного простоя заработали кафе и рестораны, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Там уточнили, что на вынос стали работать «Мамуля», «Шоколадница», Grizzly Dinner, Misha&Teddy, «Винный бар Соловьева», Skymsnia и Italiano.

Напомним, что на вынос общепит мог работать и во время ограничительных мер, однако в Кольцово был очень низкий пассажиропоток, который стал постепенно восстанавливаться, что, вероятно, и способствовало открытию точек питания в аэропорту.

Добавим, что со вчерашнего дня в Екатеринбурге разрешены летние веранды кафе и ресторанов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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