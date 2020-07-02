Полиция вернула родителям 6-летнего мальчика, гулявшего по федеральной трассе

В Свердловской области сотрудники полиции помогли вернуться домой шетилетнему мальчику, который один, без взрослых, шел по обочине федеральной трассы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, в дежурную часть ГАИ Каменска-Уральского позвонил водитель, который рассказал, что по дороге Екатеринбург – Шадринск – Курган прогуливается маленький мальчик. На место выдвинулись сотрудники ДПС. Здесь полицейские обнаружили идущего мальчика и водителя, который сообщил о нем, а теперь сопровождал, медленно двигаясь на автомобиле рядом. Передав потеряшку экипажу, мужчина уехал.

Старший сержант полиции Николай Лавров шел пешком вместе с мальчиком, пытаясь его разговорить и выяснить, как он попал на дорогу. Оказалось, что мальчик с братом гостил в саду у бабушки. Днем ребята решили погулять, и он заблудился. По трассе ребенок прошел около 3 километров.

По описанию мальчика сотрудники полиции нашли сад его бабушки. Родители, которые до этого момента даже не знали о пропаже сына, поблагодарили инспекторов за помощь. Полицейские провели с ними профилактическую беседу, рассказав о возможных последствиях таких прогулок без присмотра взрослых.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 02.07.20

К участию в суде над схимником Сергием заявился православный блогер. / В Кольцово снова заработали кафе и рестораны. / Депутат гордумы Екатеринбурга заразился коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»