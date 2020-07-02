В Екатеринбурге с места ДТП угнали машину, которая сбила пешехода

В Екатеринбурге полиция раскрыла автоугон, героями которого стали две пьяные компании, а трезвому водителю пришлось спасаться бегством из-за риска быть побитым.

Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу, около 4 утра 28 июня в дежурную часть позвонил мужчина 1987 года рождения, который рассказал, что у него угнали «Киа-Спектра». Мужчина объяснил, что ехал по улице Стрелочников, в районе дома № 2 на дорогу неожиданно выскочила пьяная компания парней. Одного из них водитель сбил, после вышел из машины. Подвыпившие знакомые пострадавшего начали потасовку, водитель был вынужден спасаться бегством.

В это время собралась толпа зевак, в том числе еще один нетрезвый мужчина. Он заметил, что в авто есть ключ, сел за руль и уехал. Но через пару сотен метров ему встретился столб, миновать который не вышло, угонщик разбитую машину бросил. Автовора задержали, возбуждено дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Любителю пьяных покатушек на чужих автомобилях грозит до 5 лет лишения свободы. До решения суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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