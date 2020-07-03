После голосования по поправкам к Конституции екатеринбуржцам отключат горячую воду

В Екатеринбурге на следующей неделе начнется второй этап гидравлических испытаний систем теплоснабжения. Первоначально планировалось, что он пройдет с 29 июня по 2 июля, но срок сдвинули на неделю из-за голосования по поправкам к Конституции. Новые даты второго этапа опрессовок – с 6 по 9 июля.

Напомним, первый этап прошел с 18 по 21 мая, третий запланирован на начало августа – с 3-го по 6-е число.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.20

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