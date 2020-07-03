На Урале с горящей фермы спасли 100 коров

Крупный пожар на частной ферме тушили сегодня ночью в деревне Ларина Байкаловского района Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 21:47. Загорелся шлакоблочный одноэтажный загон частной фермы. Работники фермы успели вывести из загона 100 голов крупного рогатого скота и спаслись сами, жертв нет ни среди людей, ни среди животных. Прибывшие на место пожарные в течение получаса локализовали пожар на площади 800 кв. м.

Общий отбой пожару был дан только в 02:05. Сотрудники МЧС завершили проливку и разбор сгоревших конструкций и вернулись в пункты постоянной дислокации. Причина пожара устанавливается.

Байкаловский район, Елена Владимирова

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