Больной Covid-19 в качестве побочного эффекта получил длительную и болезненную эрекцию

Один из больных коронавирусом во Франции в качестве побочного эффекта получил приапизм – длительную и спонтанно возникающую эрекцию. Неприятность случилась с 62-летним французом, сообщает Daily Mail.

Безымянный мужчина из Франции заразился коронавирусом, и его состояние было критическим в первые дни заболевания. Он провел в реанимации две недели и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В дополнение к обычным симптомам заболевания мужчина также страдал от болезненной эрекции, которая продолжалась более четырех часов. Это было вызвано скопившейся кровью в половом члене – она загустевала и не могла нормально циркулировать. Проблемы со свертываемостью крови – опасное осложнение, возникающее примерно у трети инфицированных пациентов. Сгустки крови могут блокировать кровеносные сосуды и артерии, вызывая серьезные осложнения.

Врачи из больницы общего профиля Le Chesnay сообщили о пациенте с приапизмом, описав случай в Американском журнале экстренной медицины.

По их словам, пациент получил обезболивающие, но в целом спонтанная эрекция характеризуется как чрезвычайно болезненное явление. Зона поражения должна быть охлаждена, а в случае французского пациента также необходимо было и хирургическое вмешательство – с целью удаления скопившейся крови.

Отметим, что на сегодняшний день больной с необычным осложнением излечен и выписан из больницы, повторных проблем с приапизмом у него не возникало.

Париж, Елена Васильева

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