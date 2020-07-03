ЦБ: самой востребованной мерой поддержки стал кредит под 2%

Самой востребованной у предпринимателей мерой поддержки стал кредит под 2%, который можно списать, если сохранить штат сотрудников. Программа стартовала 1 июня, но уже к 24 июня заявку подали 5 616 предпринимателей, которые могут претендовать на 11,5 млрд рублей.

Как рассказал на пресс-конференции начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, рассмотрено 85% обращений, одобрено чуть более половины, 54%. С тех пор, как ввели эту программу, предприниматели перестали подавать заявки на кредиты на зарплату – по этой программе было 2 534 обращений.

Что касается программы кредитных каникул для бизнеса, то по ней число заявок также не очень велико – 2 601. Из рассмотренных заявок 76% получили одобрение.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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