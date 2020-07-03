В Свердловской области от коронавируса умерли еще семь человек

В Свердловской области за последние сутки выявлено 227 новых случаев Covid-19.

Большая часть заболевших – жители Екатеринбурга (+161). Также больные с подтвержденным диагнозом зарегистрированы в Арамильском городском округе, Асбесте, Березовском, Верхней Салде, Верхней Пышме, Карпинске, Краснотурьинске, Нижней Салде, Первоуральске, Ревде, Кушве, Кировграде, Среднеуральске, Камышловском районе, Невьянске, Нижнесергинском районе, Нижнем Тагиле, Серове, Сысертском, Тавдинском и Талицком городских округах.

Всего в регионе зарегистрировано 13 499 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки еще семь человек умерли. Общее число жертв Covid-19 в регионе достигло 114 человек.

По данным оперативного штаба, 141 пациент находится в тяжелом состоянии. Из них 110 лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и другие медучреждения, – 592. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии. Сегодня уральские врачи выписали 199 человек. Всего в Свердловской области от коронавируса вылечились 7 936 пациентов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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