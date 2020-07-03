Накануне наступления жары губернатор Куйвашев отменил особый противопожарный режим

Губернатор Евгений Куйвашев отменил на территории Свердловской области особый противопожарный режим, введенный в конце апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в постановлении говорится, что это сделано «в связи с завершением прохождения пика возникновения природной пожаров».

Между тем у синоптиков – другая информации. По данным Уралгидрометцентра, в субботу, 4 июля, в регионе ожидается до +27, в воскресенье, 5 июля, – до +25. По информации портала gismeteo.ru, к середине следующей недели воздух в Свердловской области прогреется до +29, местами пройдут грозы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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