«Уральские авиалинии» перевезли более тысячи пассажиров на эвакуационных рейсах в июне

«Уральские авиалинии» подвели итог полетов за июнь 2020 года. В течение первого летнего месяца авиакомпания выполнила семь эвакуационных рейсов в Армению, Норвегию, Таджикистан, Узбекистан, а также из Бангладеша, ОАЭ, Таджикистана в города России. Всего было перевезено 1008 пассажиров – среди них иностранные граждане, которые были вывезены из РФ, и россияне, которые вернулись домой, сообщили в пресс-службе УА.

Всего за период пандемии коронавируса (с 1 апреля по 30 июня) авиакомпания выполнила 51 вывозной рейс и перевезла 7 388 пассажиров. Большинство вывозных рейсов выполнено из Индии, Таиланда, ОАЭ в российские города: Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Самару и другие. На данный момент ожидают эвакуации из-за рубежа еще порядка 50 тысяч россиян.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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