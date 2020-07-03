В ближайшую неделю в Екатеринбург прибудут четыре вывозных рейса из стран СНГ

До 11 июля в Екатеринбург на четырех рейсах доставят россиян из стран СНГ. Ожидаются два рейса из Душанбе и по одному – из Бишкека и Баку. Временно прилетающих должны будут разместить в обсерваторах.

По данным телеграм-канала Минпромсвязи РФ, составлен список вывозных рейсов на 4 – 11 июля. Бортами разных авиакомпаний продолжают возвращаться россияне из США, ОАЭ, Германии, Китая и других стран. Но в Екатеринбург в ближайшую неделю прибудут лишь четыре рейса из стран СНГ.

Так, на 6 июля запланирован рейс из Душанбе, также из столицы Таджикистана россиян привезут 11 июля. 7 июля должен прибыть борт из Бишкека, а 9 июля – из Баку. Всех прилетающих в Свердловскую область из-за рубежа временно размещают в обсерваторах. Правда, в последнее время не на 2 недели, а лишь до получения первого отрицательного теста на коронавирус.

По данным, которые ранее приводили авиакомпании, сейчас эвакуации в разных странах ожидают еще 50 тысяч россиян.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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