В Свердловской области еще пять человек умерли от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 268 новых случаев коронавируса. Всего такой диагноз был поставлен 13 767 уральцам. Известно о пятерых умерших за день, общее число скончавшихся достигло 119 человек. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Средний Урал находится на пятом месте в стране по абсолютному показателю числа заболевших. Больше только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. За последние дни в регионе фиксируется рост ежедневной смертности: 1 июля сообщалось о шестерых погибших, 2 июля называли такую же цифру, накануне стало известно, что за сутки умерли семь человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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