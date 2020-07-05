На Тюменском тракте в ДТП с грузовиком пострадала беременная девушка

На 42-м километре Тюменского тракта накануне днем грузовик устроил ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика ехал со стороны Екатеринбурга и врезался в Opel, который поворачивал в посёлок Гагарский. Легковушку после удара отбросило на встречку, там она столкнулась с Subaru.

В аварии пострадали трое, одна из пострадавших – беременная девушка. Всем оказали медпомощь. На месте после ДТП вводили реверсивное движение.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.20

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