За сутки пять свердловчан умерли от коронавируса

В Свердловской области коронавирус подтвердили у 266 человек, всего в регионе диагноз поставлен 14 033 людям. Как сообщили в информационном центре по коронавирусу, за последние сутки скончались пять человек. Число погибших от инфекции достигло 124. Выписали за последние сутки 145 человек.

«Состояние 158 госпитализированных оценивается как тяжелое, 127 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – прокомментировали в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.20

На Тюменском тракте в ДТП с грузовиком пострадала беременная девушка. / Голосование по Конституции, суд над отцом Сергием и очереди из скорых: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / В Свердловской области еще пять человек умерли от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»