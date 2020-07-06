К концу недели в Екатеринбурге ожидается жара до +34

В Екатеринбурге установилась ясная, солнечная погода. На этой неделе синоптики Гидрометцентра России обещают жару в столице Урала. Уже сегодня днем воздух прогреется до +28 градусов, во вторник – до +29 градусов. В среду ожидается до +31, а в четверг до +33 градусов.

Самыми жаркими днями недели будут пятница и суббота – по прогнозу синоптиков, столбики термометров в эти дни поднимутся до +34 градусов, в воскресенье жара немного отступит – воздух прогреется только до +28 градусов днем.

Дождей на этой неделе метеобюро не прогнозирует, по ночам температура воздуха будет опускаться до +17…+19 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.20

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